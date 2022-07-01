«Матч ТВ»: «Филадельфия» может заморозить контракт Федотова

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Североамериканский эксперт по Национальной хоккейной лиге (НХЛ) на условиях анонимности рассказал, при каких обстоятельствах «Филадельфия Флайерз» может временно отказаться от услуг российского голкипера Ивана Федотова.
«Матч ТВ»: «Филадельфия» может заморозить контракт Федотова
  • РИА Новости

«Если у Федотова будет открытое уголовное дело, он не сможет получить визу в США. Это запрещено по американским законам, поэтому Иван останется в России. А я знаю, что визы у Федотова нет», — сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

При этом он подчеркнул, что «Филадельфия» сделает всё, чтобы не потерять перспективного Федотова. Права «Флайерз» на вратаря будут действовать и в 2023 году.

«Так что сейчас клуб из Пенсильвании, скорее всего, заморозит контракт Ивана на год. А когда он решит свои проблемы, его будут снова ждать в тренировочном лагере «Филадельфии», — добавил он.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», по которой дают до двух лет.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

Ранее сообщалось, что Федотов отказался комментировать информацию о задержании.





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