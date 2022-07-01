«Матч ТВ» раскрыл подробности задержания экс-голкипера ХК ЦСКА Федотова

Стали известны подробности задержания вратаря сборной России по хоккею и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

Федотов был задержан после тренировки в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге людьми без опознавательных знаков, которые погрузили его в фургон, сообщает «Матч ТВ».

«Ваня рассказывал, что в этом дворце он сегодня будет тренироваться впервые, до этого занимался в другом месте. Получается, эти сотрудники всё знали и ждали его у конкретного дворца. Меня так трясло, я вообще не знала, кто эти люди», — цитирует «Матч ТВ» корреспондента Анну Андронову.

СМИ сообщили, что вратаря задержали сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге. Хоккеиста считают уклонистом от армии. Уточняется, что Федотову может грозить ст. 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной или альтернативной гражданской службы», по которой дают до двух лет.

25-летний голкипер в составе ЦСКА в финальной серии Континентальной хоккейной лиги переиграл магнитогорский «Металлург».

7 мая «Филадельфия» объявила о подписании с Федотовым однолетнего контракта новичка.

Ранее Федотов отказался комментировать информацию о задержании.