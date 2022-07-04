ФХР обратилась в госорганы для выяснения подробностей дела Федотова

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал ситуацию с голкипером сборной России и «Филадельфия Флайерз» Иваном Федотовым.
ФХР обратилась в госорганы для выяснения подробностей дела Федотова
  • РИА Новости

«ФХР следит за ситуацией с Федотовым. Мы обратились в государственные органы для выяснения подробностей дела», — цитирует Третьяка пресс-служба федерации.

Федотов уже находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. После учёбы он попадёт на Северный флот.  

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата.

Федотов в сезоне-2021/22 в московского составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией». 

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о задержании голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

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