ФХР обратилась в госорганы для выяснения подробностей дела Федотова
- РИА Новости
«ФХР следит за ситуацией с Федотовым. Мы обратились в государственные органы для выяснения подробностей дела», — цитирует Третьяка пресс-служба федерации.
Федотов уже находится в учебной части Военно-морского флота (ВМФ) России. После учёбы он попадёт на Северный флот.
25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата.
Федотов в сезоне-2021/22 в московского составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок подписал контракт новичка с «Филадельфией».
Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о задержании голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.