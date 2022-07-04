Слухи о переводе в Североморск и проблемы со здоровьем: что известно о ситуации вокруг хоккеиста Федотова

СМИ сообщили о задержании по подозрению в уклонении от службы в армии вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова. При этом адвокат спортсмена Алексей Пономарёв сообщил, что в настоящий момент хоккеист находится в Североморске. По словам юриста, в военкомате у его клиента на нервной почве произошло обострение гастрита.

Скандал вокруг хоккеиста Ивана Федотова продолжает стремительно развиваться. По словам адвоката спортсмена Алексея Пономарёва, 1 июля его подопечный якобы был доставлен в военкомат.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Федотова в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что Федотову может грозить до двух лет лишения свободы из-за уклонения от призыва на военную службу.

Юрист заявил, что в настоящий момент нет точной информации о местонахождении хоккеиста, но в ночь с субботы на воскресенье его якобы отправили в Североморск.

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По информации Пономарёва, субботу спортсмен провёл в Военно-морском госпитале: по его словам, ещё в военкомате голкипер почувствовал себя плохо — ему вызвали скорую. Как заверил Пономарёв, у его подопечного обострился гастрит. Также он сообщил о наличии у него проблем с позвоночником и стопами.

«Сейчас у Ивана выявлены проблемы со здоровьем. Как я понимаю, на фоне нервного стресса у него произошло обострение гастрита. Чувствует себя Иван плохо», — цитирует адвоката «Р-Спорт».

Вместе с тем Пономарёв заверил, что Иван никогда не скрывался от призыва.

«Когда сотрудники военкомата решили его каким-то образом найти, сразу же обнаружили. Иван последовал с ними как добропорядочный гражданин, которому говорят, что надо явиться в военкомат. Мероприятия по призыву прошёл. Этот вердикт на сегодняшний день обжалован в суде, он приостановлен», — подчеркнул юрист.

По мнению юриста Артура Овчарова, специализирующегося на военном призыве, Федотову не грозит тюремный срок, который предусмотрен статьёй 328 УК РФ «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы». С большой долей вероятности обойдётся административным штрафом и отправкой в армию, полагает эксперт.

«Тут всё зависит от того, не было ли у Федотова каких-то повесток, под которыми он подписывался и не являлся… Если злого умысла не было, то до двух лет лишения свободы либо до 200 тыс. рублей штрафа ему не дадут. Только административный штраф», — отметил Овчаров.

Источник «Р-Спорт» сообщил, что делом голкипера занимается представитель Федерации хоккея России. А по данным «Матч ТВ», ФХР никуда не отправляет списки игроков, выступающих за сборную, чтобы решить их вопросы с армией.

«Исчерпывающий перечень оснований для освобождения от призыва и отсрочки от прохождения воинской службы указан в законе. Ни о каких «директивах» там речи нет», — подчеркнул источник.

При этом в ФХР пока не дают комментариев по этой теме. Аналогично поступил вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов. Более того, до сих пор хранит молчание и агент спортсмена Игорь Парашкин.

Зато Чак Флетчер, генеральный менеджер команды «Филадельфия Флайерз», с которой вратарь в мае подписал годичный контракт, подчеркнул, что в клубе в курсе произошедшего и внимательно следят за ситуацией.

А вот в командах КХЛ скандал с участием Федотова обсуждают охотнее. Так, генеральный директор «Автомобилиста» Олег Гросс призвал давать спортсменам отсрочку. По его заверению, в Екатеринбурге хоккеисты призывного возраста обучаются в университетах и имеют отсрочку от военной службы.

Гендиректор «Торпедо» Александр Харламов подчеркнул, что сейчас «армейский вопрос больше лежит на плечах самих ребят, потому что они сами выбирают, куда идти после окончания школы».

«Этот вопрос у нас всегда на контроле, любой отдел кадров скажет, что при приёме на работу обязательно спросят военные документы. Что касается клубной работы, у нас это контролируется... В настоящее время ни один клуб КХЛ, даже ЦСКА и СКА, не имеют отношения к армии», — отметил Харламов.

В свою очередь, генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский подчеркнул, что хоккеистам нельзя относиться легкомысленно к вопросу призыва.

«У себя в клубе мы отслеживаем данные вещи очень внимательно и обращаем на них внимание всех игроков. Для меня вообще удивительна история именно с этой точки зрения — как такое могло произойти. Вообще, к этому нельзя относиться легкомысленно», — объяснил Фастовский.