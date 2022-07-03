Губерниев считает, что ситуация с Федотовым приведёт к отъезду молодых игроков из России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о ситуации с задержанием голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова.

«Глядя на историю с Федотовым, перспективные молодые игроки будут при первой возможности валить за океан! Мы этого добиваемся?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По информации СМИ, вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отказался комментировать ситуацию с Федотовым.