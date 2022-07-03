РИА Новости: ряд молодых российских хоккеистов могут столкнуться с проблемами, как у Федотова

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Стали известный имена молодых российских игроков, не проходивших военную службу, которые могут столкнуться со схожими проблемами, как у вратаря национальной сборной по хоккею Ивана Федотова.
РИА Новости: ряд молодых российских хоккеистов могут столкнуться с проблемами, как у Федотова
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, Егор Афанасьев, Артём Грушников, Илья Сорокин, Денис Гурьянов и Дмитрий Саморуков могут столкнуться с теми же трудностями, если у них не решён вопрос с военкоматом.

При этом не исключается, что это в дальнейшем может распространяться не только на тех игроков, права на которых принадлежат ЦСКА.

По информации СМИ, вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что ситуация с Федотовым приведёт к отъезду молодых игроков из России.

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