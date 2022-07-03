В КХЛ не стали комментировать ситуацию с Федотовым

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов отреагировал на вопрос о ситуации с задержанием голкипера сборной России Ивана Федотова.

«Ничего не известно. Информации официальной никакой нет, поэтому извините, я не могу комментировать», — цитирует Гуськова «Чемпионат».

По информации СМИ, вратаря задержали сотрудники военкомата после тренировки в Санкт-Петербурге. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее сообщалось, что некоторые молодые российские хоккеисты могут столкнуться с такими же проблемами, как у Федотова.