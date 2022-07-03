Адвокат: надеемся получить ответы на официальные запросы по делу Федотова 4 июля

Алексей Пономарёв, адвокат Ивана Федотова, сообщил, когда ожидаются ответы на запросы по делу голкипера сборной России по хоккею.

«Сейчас ждём ответы на все наши официальные запросы. Надеемся, что получим их в понедельник», — цитирует Пономарёва РИА Новости.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отказался комментировать ситуацию с Федотовым.