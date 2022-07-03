Пашков: Федотов всё сделал для нашего хоккея, а может чуть ли не в тюрьму угодить

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал ситуацию с задержанием голкипера сборной России по хоккею Ивана Федотова.

«Этот вопрос у нас в стране не отрегулирован должным образом, эти вещи должны государством регулироваться. Видимо, должного порядка нет, поэтому такая получается история. Без меня меня женили, как говорится. С одной стороны, Федотов не виноват, а с другой — к нему есть вопросы», — цитирует Пашкова «Чемпионат».

Он отметил, что раньше все спортсмены обязаны были учиться, а также для многих атлетов действовали другие возможности получить освобождение от военной службы. При этом, по его словам, даже к нему в молодости приходили с повесткой, хотя у него была отсрочка.

«Всё это было, но существовали какие-то правила и договорённости. Сейчас никаких договорённостей между Минобороны и спортивными организациями не видно. Поэтому Федотова просто жалко: парень всё сделал для нашего хоккея, а может чуть ли не в тюрьму угодить», — сказал Пашков.

По информации СМИ, вратаря задержали сотрудники военкомата после тренировки в Санкт-Петербурге. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее сообщалось, что в КХЛ не стали комментировать ситуацию с Федотовым.