В Северном флоте заявили, что Федотов не проходит службу в рядах моряков-североморцев

Начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга сообщил, что голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов не проходит в данный момент службу в рядах моряков-североморцев.

«На Северном флоте были бы рады видеть в своих рядах такого военнослужащего, как Федотов, но на данный момент в наших списках его нет», — цитирует главу пресс-службы ТАСС.

Вместе с тем он подчеркнул, что на Северном флоте созданы все условия, чтобы военнослужащие осваивали не только военные специальности, но и могли бы заниматься своим хобби или спортом.

«Если говорить о хоккее, то на Северном флоте уже несколько лет существует Северная военная хоккейная лига, в состав которой вошли 22 команды», — добавил Серга.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить два года лишения свободы. При этом его адвокат Алексей Пономарёв заявляет, что Ивана хотят отправить на воинскую службу.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о задержании голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.