Кожевников считает, что служба в армии не помешает международной карьере Федотова

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал задержание голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

«Не считаю, что меры жёсткие. Не наручники же одели на него. Надо было изначально поступать в другом ракурсе, по закону. Уже фотография вышла, что он в матроске, до сентября будет уже решена судьба, думаю. Даже это не помешает международной карьере, спортсмен совсем молодой. Некоторые только играть начинают. Характер есть, надо думать о себе раньше и не надеяться на русское авось», — рассказал Кожевников RT.

Ранее Кожевников прокомментировал задержание голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.