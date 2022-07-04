Кожевников считает, что служба в армии не помешает международной карьере Федотова

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал задержание голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.
Кожевников считает, что служба в армии не помешает международной карьере Федотова
  • РИА Новости

«Не считаю, что меры жёсткие. Не наручники же одели на него. Надо было изначально поступать в другом ракурсе, по закону. Уже фотография вышла, что он в матроске, до сентября будет уже решена судьба, думаю. Даже это не помешает международной карьере, спортсмен совсем молодой. Некоторые только играть начинают. Характер есть, надо думать о себе раньше и не надеяться на русское авось», — рассказал Кожевников RT.

Ранее Кожевников прокомментировал задержание голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

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