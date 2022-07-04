Адвокат Федотова сообщил, что защита вратаря обратилась в военную прокуратуру и суд

Представляющий интересы хоккеиста Ивана Федотова адвокат Алексей Пономарёв рассказал, что обратился в военную прокуратуру с требованием признать незаконным решение призывной комиссии.

«Как я вам сообщал ранее, иск в суд подан. Мы требуем признать незаконным и отменить решение призывной комиссии в отношении Ивана Федотова. Также мы обратились в военную прокуратуру», — приводит слова Пономарёва ТАСС.

Сообщалось, что Федотов находится в учебной части ВМФ.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы на два года.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее сообщалось, что проблемы Федотова с армией возникли из-за его конфликта с ЦСКА.