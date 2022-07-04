Михайлов — о Федотове: в наше время была почётная обязанность нести воинскую службу

Член наблюдательного совета хоккейного клуба ЦСКА Борис Михайлов высказался о ситуации с задержанием голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.

«Не знаю, почему общественность молчит. Вступится ли за него бывший клуб — вопрос открытый. Думаю, логично задать этот вопрос напрямую руководству ЦСКА. Сейчас всё должно решиться там.

В наше время была почётная обязанность нести воинскую службу. Правда, случались похожие случаи, например с футболистами Вадимом Никоновым и Сергеем Ольшанским. Их тоже в своё время отправляли служить на Дальний Восток», — заявил Михайлов RT.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о задержании голкипера сборной России и «Филадельфия Флайерз» Ивана Федотова.