В военкомате Северодвинска заявили, что Федотов к ним не поступал

Представители военкомата Северодвинска заявили, что голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов к ним не прибывал.

«Такого мальчика на призыве нет, мы с ним мероприятия призыва не проводили. У нас в военкомате его точно не было, это мы вам гарантируем», — приводит слова представителей военкомата ТАСС.

25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата. Спортсмена считают уклонистом от армии, ему может грозить лишение свободы до двух лет.

В минувшем сезоне Федотов в составе ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина, а 7 мая клуб НХЛ «Филадельфия Флайерз» объявил о подписании контракта новичка с россиянином. Сам хоккеист планировал переехать в США в июле.

Ранее сообщалось, что Федотов находится в госпитале Минобороны в Северодвинске с обострением гастрита.