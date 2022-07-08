Дебют Бакаева, сюрпризы от Абаскаля и проклятие «Спартака» в Санкт-Петербурге: главные вопросы Суперкубка

9 июля в Санкт-Петербурге состоится матч за Суперкубок России с участием «Зенита» и «Спартака». Красно-белые постараются не только во второй раз в истории завоевать престижный трофей, но и прервать десятилетнюю безвыигрышную серию в Северной столице. При этом данная встреча станет для них первой под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля. А воспитанник столичного коллектива Зелимхан Бакаев, у которого летом закончился контракт с клубом, дебютирует в составе действующих чемпионов страны.

Сумеет ли «Спартак» сломить проклятие Санкт-Петербурга?

«Зенит» давно превратился для «Спартака» в одного из самых неприятных соперников. Петербуржцы практически не совершают осечек в противостоянии с москвичами и, складывается впечатление, превосходят принципиального оппонента в классе. Красноречиво подтверждает это и статистика. Например, последнее поражение в матче с красно-белыми команда с берегов Невы потерпела в ноябре 2017-го, когда ею руководил ещё Роберто Манчини, а визави был соотечественник Массимо Каррера. С приходом же на тренерский мостик Сергея Семака она одержала пять побед при четырёх ничьих.

Особенно непросто «Спартаку» приходится в Санкт-Петербурге, где столичный коллектив не выигрывал более десяти лет — с мая 2012-го. Тогда гости под руководством Валерия Карпина, пропустив первыми, добыли важнейшие три очка благодаря голам Эммануэля Эменике и Рафаэля Кариоки в концовке — 3:2. Этот успех позволил им занять второе место и пробиться в Лигу чемпионов. Из участников того памятного матча в составе соперников не осталось никого. Зато на замену выходил Семак, которому даже удалось отличиться.

С тех пор красно-белые 11 раз приезжали в Северную столицу и потерпели девять поражений при двух мирных исходах. А заключительная игра на «Газпром-Арене» и вовсе закончилась фиаско — 1:7. Теперь москвичи уже во главе с Гильермо Абаскалем постараются прервать неприятную серию, но сделать это будет непросто. «Зенит» в домашних стенах горит желанием удачно начать новый сезон, повторить рекорд ЦСКА по количеству Суперкубков (семь) и в третий раз подряд завоевать почётный трофей.

Как примут Бакаева фанаты обеих команд?

Главным же действующим лицом дерби должен стать Зелимхан Бакаев. Воспитанник «Спартака» покинул клуб текущим летом, отметив, что ему не предложили продлить истекающий контракт, и на правах свободного агента присоединился к действующим чемпионам.

Сам факт перехода из одной команды в другую несёт в себе большие репутационные риски. Достаточно вспомнить Владимира Быстрова и Артёма Дзюбу, которых до сих пор недолюбливают фанаты обоих коллективов.

Однако Зелимхан наверняка получит меньшую порцию негатива.

Во-первых, он, в отличие от предшественников, покидал Москву без громкого скандала. Во-вторых, в глазах болельщиков красно-белых остался игроком, которого не захотело удерживать руководство, но никак не рвачом. В-третьих, он не запомнился жёсткими высказываниями в адрес «Зенита», как Быстров, а потому не вызовет отторжения у местных любителей футбола.

Куда интереснее, какую роль отведёт новичку Семак в дебютной встрече. Не исключено, что он доверит ему место в стартовом составе, понимая, что для хавбека эта игра станет особенной и он будет гореть желанием доказать гостям: они зря отказались от его услуг. Тем более в двух последних товарищеских играх «Зенита» Зелимхан появлялся на поле с первых минут. Вдобавок он неплохо проявил себя в матчах Кубка PARI Премьер: отметился голом в ворота «Сочи» и результативной передачей в противостоянии с ЦСКА.

Что нового привнесёт в игру «Спартака» Абаскаль?

Если Семак работает с «Зенитом» не первый год, то Абаскаль пришёл в «Спартак» только в начале июня. Всего за месяц испанцу непросто кардинально изменить рисунок игры. Однако по трём контрольным встречам, которые красно-белые провели под руководством нового наставника, некоторые выводы сделать уже можно.

Например, молодой тренер, судя по всему, не собирается отказываться от одной из излюбленных схем — 4-3-3. Именно по ней москвичи действовали в матчах с «Балтикой» (3:2) и «Енисеем» (3:0). Первая же игра с «Аланией» (2:2) проходила в закрытом режиме. Любопытно, что компанию Александру Соболеву и Квинси Промесу в атаке составлял номинальный полузащитник Михаил Игнатов. Эксперимент получился удачным. Россиянин, смещаясь с правого фланга, активно комбинировал с коллегами и открыл счёт красивым дальним ударом в противостоянии с калининградцами.

А место в тройке хавбеков получил 19-летний Даниил Денисов, которого во второй половине прошлого сезона подтягивал к основному составу ещё Паоло Ваноли. В двух товарищеских встречах он провёл по часу и наверняка появится на поле с первых минут и в Санкт-Петербурге.

В целом «Спартак» в соответствии с тренерским кредо Абаскаля пытался демонстрировать комбинационный атакующий футбол, а при потерях включал высокий прессинг. Хорошее впечатление оставила и физическая форма красно-белых. Но необходимо сделать скидку на класс выступающих в ФНЛ соперников. Для сравнения «Зенит» выиграл Кубок PARI Премьер, оставив позади «Сочи», ЦСКА и «Пари Нижний Новгород», а затем оказался сильнее действующего чемпиона Сербии «Црвены Звезды» — 2:1.

Удастся ли Абаскалю совместить на поле Промеса и Зиньковского?

Также Абаскалю предстоит решить важную задачу — совместить двух одноплановых подопечных: Промеса и новичка Антона Зиньковского. Оба предпочитают действовать на левом фланге атаки, а потому любопытно, какой выход предложит специалист. Голландец своей игрой на сборе в Тарасовке продемонстрировал, что место в старте конкуренту не уступит: в трёх матчах он забил семь мячей.

Воспитанник «Чертаново» в основу ни разу не попал и вступал в игру сразу после перерыва. Если в поединке с «Балтикой» он ничем не запомнился, то во встрече с «Енисеем» выполнил отличную разрезающую результативную передачу на Александра Соболева. Сработала самарская связка.

В этот момент новобранец действовал как раз слева, а Промес ушёл на правый край. Но с появлением Даниила Хлусевича в зону перешедшего в «Зенит» Бакаева сместился уже Антон, а Квинси отправился на острие нападения.

Таким образом, можно предположить, что 9 июля Зиньковский с большой долей вероятности останется в запасе. Но в дальнейшем штаб найдёт варианты, чтобы они оба выходили с первых минут. Например, россиянина можно всё-таки использовать на правом фланге, хотя там у него не будет возможности смещаться к штрафной под рабочую ногу.

Справится ли несыгранная пара центральных защитников «Спартака» с Сергеевым и Кассьеррой?

А вот в центре обороны у «Спартака» конкуренция не настолько серьёзная. Если бы летом Россию не покинул Самуэль Жиго, москвичи могли бы похвастать одним из самых сильных оборонительных дуэтов РПЛ. Но отъезд француза грозит обернуться серьёзными сложностями.

Позиции Георгия Джикии незыблемы, а вот найти ему достойного напарника непросто. На сборах Абаскаль доверился Никите Чернову, но его кандидатура неидеальна. Во-первых, он больше привык действовать при схеме в три центральных, тогда как новый наставник предпочитает использовать в этой зоне двух человек. Во-вторых, воспитанник ЦСКА периодически допускает грубые позиционные ошибки. Чего стоит хотя бы проигранный матч «Ростову» в концовке прошлого сезона, когда Никита упустил Романа Тугарева за спину, позволив ему ворваться в штрафную и открыть счёт.

Но Максимилиано Кофрие позволяет себе ещё больше помарок и при Абаскале довольствуется лишь выходами на замену. А Павел Маслов только восстановился после тяжёлой травмы. Поэтому игра за Суперкубок станет для дуэта первой серьёзной проверкой на прочность.

Особенно непросто не славящимся высокой скоростью футболистам будет в противостоянии с новичком «Зенита» Матео Кассьеррой. Колумбиец продемонстрировал свой высокий уровень в первой же игре за петербуржцев с «Црвеной Звездой», когда появился на замену и спустя несколько минут реализовал выход один на один. Впрочем, скорее на острие появится Иван Сергеев, которому будут помогать Малком и Бакаев.

Доверит ли Семак место на последнем рубеже Одоевскому?

Свои проблемные позиции есть и у петербуржцев. В первую очередь речь идёт о вратарской линии. Летом покинул команду Станислав Крицюк, и Семак остался с Михаилом Кержаковым и Даниилом Одоевским. Позже приедет в Россию арендованный у «Коринтианс» бразилец Иван Куарежма, но в Суперкубке он участия не примет.

Казалось, место в основе должен получить более опытный исполнитель, но болельщики не удивятся, если штаб доверится 19-летнему воспитаннику клубной академии. В межсезонье он играл чаще конкурента (215 минут против 135) и пропустил меньше (один мяч против двух).

Плюс именно Одоевский провёл всю игру с ЦСКА, в которой петербуржцы добились разгромной победы — 3:0. Даниил уверенно руководил обороной и сохранил свои ворота в неприкосновенности. Летом огорчить его сумел только Кирилл Гоцук из «Пари Нижнего Новгорода», но выручить партнёров он в голевом эпизоде шансов не имел. Кержаков, напротив, в матче с «Црвеной Звездой» позволил Александру Катаи отличиться выстрелом в ближний угол.

Обойдётся ли Суперкубок без судейского скандала?

Многие дерби между «Зенитом» и «Спартаком» оказывались омрачены судейскими скандалами. Например, в 2020-м бригада Сергея Иванова приняла сразу два неоднозначных решения не в пользу москвичей в полуфинале Кубка России, и петербуржцы прошли дальше.

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На этот раз есть надежда, что болельщикам после финального свистка не придётся обсуждать исключительно работу арбитра. На игру назначили Владимира Москалёва, который в списке лучших рефери страны прошлого сезона по версии РФС уступил только опытному Владиславу Безбородову. А вот Сергей Карасёв, как и в случае с финалом Кубка России, остался в стороне и довольствуется помощью на VAR.

Это решение выглядит логично, ведь уроженец Воронежа весной успешно обслужил целый ряд ключевых матчей, в частности столичное дерби ЦСКА — «Спартак» в рамках четвертьфинала КР, где не побоялся назначить в ворота армейцев пенальти и удалить Жан-Филиппа Гбамена перед самым свистком на перерыв. Также он полностью справился с ключевым противостоянием за серебряные медали между «Динамо» и «Сочи» в последнем туре, а за несколько недель до того отсудил золотую для «Зенита» игру с «Локомотивом».

При этом Владимира можно назвать фартовым судьёй для «Спартака». При нём москвичи в 16 матчах потерпели всего одно поражение и одержали десять побед. Для сравнения — «Зенит» в 22 встречах уступил четырежды.