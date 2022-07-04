Гурцкая: у «Спартака» полтора центральных защитника

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Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал состав московского «Спартака» на сезон-2022/23.
Гурцкая: у «Спартака» полтора центральных защитника
  • РИА Новости

«Всё-таки у «Спартака» очень много слабых мест. У них вообще полтора центральных защитника — не по фамилиям, а по качеству», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

По его мнению, у «Спартака» также слабые края обороны.

«Поэтому я не говорил бы, что «Спартак» уж очень сильно укомплектован. А главное в чемпионате России — не пропустить», — добавил Гурцкая.

После завершения сезона московский клуб покинул французский защитник Самуэль Жиго.

«Спартак» в первом туре чемпионата России сезона-2022/23 16 июля сыграет в Грозном с «Ахматом».

Красно-белые в минувшем сезоне одержали победу в Кубке России и заняли десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной России по футболу Андрей Ещенко станет заместителем технического директора академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова.

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