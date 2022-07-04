Ещенко займёт должность в академии «Спартака»

Бывший защитник сборной России по футболу Андрей Ещенко станет заместителем технического директора академии «Спартака» имени Фёдора Черенкова.

39-летний Ещенко сосредоточит своё внимание на старших возрастных группах, в первую очередь на командах, выступающих в Юношеской футбольной лиге, сообщает пресс-служба «Спартака».

Ещенко перешёл в «Спартак» из столичного «Динамо» 2016 году. В 2022-м он входил в тренерский штаб Паоло Ваноли. Ещенко является чемпионом России в составе московского клуба и обладателем Суперкубка страны.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что полузащитник «Спартака» Остон Урунов и экс-хавбек казанского «Рубина» Александр Зуев находятся в списке интересов подмосковной команды.