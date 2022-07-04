Терюшков сообщил об интересе «Химок» к Урунову и Зуеву

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил, что полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов и экс-хавбек казанского «Рубина» Александр Зуев находятся в списке интересов подмосковной команды.
Терюшков сообщил об интересе «Химок» к Урунову и Зуеву
  • РИА Новости

«В нашем трансферном списке много фамилий, мы рассматриваем разных игроков. Урунов и Зуев есть в списке интересов, это игроки, которые на виду. Однако для нас важным условием являются контракты, мы не можем платить большие деньги игрокам, которые могут у нас не заиграть», — цитирует Терюшкова РИА Новости.

По его словам, шведский защитник Филип Дагерстол в ближайший год не вернётся в Россию. Терюшков сообщил, что скандинавский футболист приостановил контракт с «Химками» из-за «сумасшедшего правила ФИФА, которое идет вразрез бизнесу и здравому смыслу».  

«С нами по Дагерстолу никто не связывался», — сказал он.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о приостановке контрактов Чидеры Эджуке из Нигерии и исландца Арнора Сигурдссона.

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