Газзаев назвал потерей уход Эджуке из ЦСКА

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о приостановке контрактов Чидеры Эджуке из Нигерии и исландца Арнора Сигурдссона.
Газзаев назвал потерей уход Эджуке из ЦСКА
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«На мой взгляд, Эджуке является лучшим дриблером национального чемпионата России, он очень хороший и острый игрок, атакующий футболист современной формации. Конечно, уход Эджуке — потеря для ЦСКА», — цитирует Газзаева Metaratings.

По его мнению, Сигурдссон не всегда попадал в основной состав — часто футболист из Исландии не был твёрдым игроком старта.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Сигурдссон присоединился к ЦСКА в 2018 году и провёл за московскую команду 87 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. Сезон-2021/22 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Венеции».

Эджуке в сезоне-2021/22 в составе ЦСКА в 30 матчах забил пять мячей и оформил пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Эджуке не планирует покидать ЦСКА.

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