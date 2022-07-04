Газзаев назвал потерей уход Эджуке из ЦСКА
- Gettyimages.ru
«На мой взгляд, Эджуке является лучшим дриблером национального чемпионата России, он очень хороший и острый игрок, атакующий футболист современной формации. Конечно, уход Эджуке — потеря для ЦСКА», — цитирует Газзаева Metaratings.
По его мнению, Сигурдссон не всегда попадал в основной состав — часто футболист из Исландии не был твёрдым игроком старта.
21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.
Сигурдссон присоединился к ЦСКА в 2018 году и провёл за московскую команду 87 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал восемь голевых передач. Сезон-2021/22 полузащитник провёл в аренде в итальянской «Венеции».
Эджуке в сезоне-2021/22 в составе ЦСКА в 30 матчах забил пять мячей и оформил пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Эджуке не планирует покидать ЦСКА.