Бакаев: это враньё, что я просил у «Спартака» заоблачные деньги

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Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о ходе переговоров по новому контракту с красно-белыми.
Бакаев: это враньё, что я просил у «Спартака» заоблачные деньги
  • globallookpress.com

«Переговоров со «Спартаком» толком не было. Ни одного предложения не было. Это враньё, что я просил большие деньги. Даже я что-то попросил заоблачное, можно вести переговоры, но их не было. Ребята, кто думает, что я обнаглел, не верьте этому», — цитирует Бакаева РИА Новости.

25-летний Бакаев является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

«Спартак» в финале КР сезона-2021/22 нанёс поражение «Динамо» со счётом 2:1. Бакаев на поле не появился.

Ранее Зелимхан Бакаев сообщил, что изучает предложения от российских и иностранных клубов.

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