Зелимхан Бакаев изучает предложения от российских и иностранных клубов

Полузащитник Зелимхан Бакаев объяснил, почему не остался в московском «Спартаке».

«Не могу сказать, куда я ухожу. Я ещё буду принимать это непростое решение. Так случается, решили не продлевать. Не знаю, с чем это решение связано. Конечно, я хотел остаться. Разговоры про «Зенит»? Я ни с кем не договорился. Это не только Россия. Всё узнаете», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс».

Полузащитник объявил об уходе из «Спартака» после победы в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

Бакаев является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России.