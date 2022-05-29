Зелимхан Бакаев изучает предложения от российских и иностранных клубов

Короткая ссылка
Полузащитник Зелимхан Бакаев объяснил, почему не остался в московском «Спартаке».
Зелимхан Бакаев изучает предложения от российских и иностранных клубов
  • РИА Новости

«Не могу сказать, куда я ухожу. Я ещё буду принимать это непростое решение. Так случается, решили не продлевать. Не знаю, с чем это решение связано. Конечно, я хотел остаться. Разговоры про «Зенит»? Я ни с кем не договорился. Это не только Россия. Всё узнаете», — цитирует Бакаева «Спорт-Экспресс».

Полузащитник объявил об уходе из «Спартака» после победы в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

Бакаев является воспитанником «Спартака». Вместе с клубом, помимо Кубка России, он завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Всего за красно-белых он провёл 105 матчей, забил 14 мячей и отдал 29 результативных передач.

Ранее защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить