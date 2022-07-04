Сутормин заявил, что не верил в бойкот матча за Суперкубок России со стороны «Спартака»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин отреагировал на разговоры о бойкоте матча за Суперкубок России со стороны «Спартака».

«Я изначально думал, что матч в любом случае состоится. Это шёл подогрев со стороны — и мы, и футболисты «Спартака» хотим играть. Всем надо успокоиться. Есть правила, которым нужно следовать», — приводит слова Сутормина «Спорт-Экспресс».

Он также сказал, что в «Зените» знают свою силу, а последние домашние игры с московской командой складывались удачно. По его словам, он не представляет, что спортсмен может по собственному желанию бойкотировать матч за трофей.

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Ранее Сутормин прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит» из «Спартака».