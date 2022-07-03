«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Петербургский «Зенит» нанёс поражение белградской «Црвене Звезде» в товарищеском матче.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Фишт» в Сочи, завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

В составе «Зенита» мячи забили Андрей Мостовой (53-я минута), Матео Кассьерра (74-я). У «Црвены Звезды» отличился Александар Катаи (80-я).

«Зенит» в следующем матче сыграет с московским «Спартаком» в Суперкубке России в Санкт-Петербурге.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, планирует ли клуб приобретать новых футболистов в ближайшее время.