РЖД запустят дополнительные поезда для зрителей матча за Суперкубок России

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В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что РЖД запустят дополнительные поезда для зрителей матча за Суперкубок России по футболу между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
РЖД запустят дополнительные поезда для зрителей матча за Суперкубок России
  • РИА Новости

Специальные поезда отправятся из Москвы в Санкт-Петербург 8 и 9 июля, обратно — 10 и 11 июля, сообщает пресс-служба РФС. Уточняется, что билеты на поезда скоро поступят в продажу.

Игра состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Спартак» в минувшем сезоне стал обладателем Кубка России, а «Зенит» выиграл чемпионат страны.

Судейскую бригаду на матче возглавит Владимир Москалёв. Помощниками арбитра назначены Валерий Данченко и Максим Ковалёв. Резервный судья — Кирилл Левников. Видеоарбитры (VAR) — Сергей Карасёв и Максим Гаврилин.

Ранее полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин заявил, что не верил в бойкот матча за Суперкубок России со стороны «Спартака».



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