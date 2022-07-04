Поход на концерт «Руки Вверх!» и участие в прощальном матче Сёмина: как Овечкин провёл отпуск в России

Заключительная часть отпуска Александра Овечкина, которая прошла в России, получилась богатой на события. Он дебютировал в составе футбольного «Динамо» и посетил день рождения Егора Крида. Затем нападающий принял участие в прощальном матче своего друга Александра Сёмина в Красноярске. А спустя всего пару дней спортсмен вместе с женой посетил концерт группы «Руки Вверх!» в «Лужниках» и даже вышел на сцену, чтобы исполнить припев песни «Крошка моя».

Нынешний отпуск получился для Александра Овечкина одним из самых ярких и запоминающихся. Причём в первую очередь это касается той его части, которую он провёл в России. Всего за неделю в жизни хоккеиста состоялось сразу несколько ярких событий. Чего стоит хотя бы дебютный гол в составе футбольного «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом».

Отпраздновал знаковое событие спортсмен в компании Егора Крида, который в тот же день отмечал на «ВТБ Арене» своё 26-летие. Певец был очень рад видеть нападающего и даже обратился к нему с речью.

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«Знаете, у меня в детстве был кумир — Джастин Бибер. Как-то он выложил фотографию с Овечкиным и написал: I’m with a legend. Тогда я понял, что даже для Бибера Овечкин был легендой. Вышел новый альбом Drake — он там читает про Овечкина. У нас в России есть такая, мать его, легенда, которой мы гордимся. И ещё он является моим другом. Брат, спасибо тебе огромное, что ты есть», — сказал Крид.

Спустя пару дней Александр отправился в Красноярск к другому близкому товарищу — Александру Сёмину. Бывший нападающий сборной России провёл в родном городе свой прощальный матч. Организаторы до последнего держали имена его участников в секрете, но болельщики всё же узнали, что на лёд в том числе выйдет нападающий «Вашингтон Кэпиталз».

Помимо него, приехали такие звёзды, как Данис Зарипов, Павел Дацюк, Виктор Козлов, Антон Худобин, Дмитрий Орлов, Арсений Грицюк, Андрей Николишин, Максим Афиногенов, Андрей Марков, Антон Бурдасов. Неудивительно, что противостояние вызвало колоссальный ажиотаж, а стадион оказался забит до отказа.

На главную звезду с восторгом смотрели не только зрители, но и некоторые хоккеисты. Так, молодой Грицюк, попавший с ним в одну команду, признался, что стесняется.

«В Турцию прилетели, папа сказал: «Тебя Сёмин пригласил на матч». Я ответил, что не верю. Увидел сообщение от него. Конечно, от такого тяжело отказаться. С Овечкиным знаком не был. Пока ещё не разговаривал с ним. Разумеется, стесняюсь. Я просто смотрю на него и слюни пускаю», — признался спортсмен.

Всё время Александра Великого в Красноярске было строго расписано. Так, перед игрой он вместе с Сёминым, Дацюком и Орловым отправился в городской парк, чтобы заложить яблоневую «Аллею чемпионов».

А после они наконец вышли на лёд. Герой вечера играл в одном звене с Александром. Именно они и соорудили дебютный гол. Первый отдал лакросс-пас, а второй в касание забросил.

В итоге команда Сёмина победила команду Дацюка со счётом 10:9. Форвард «Вашингтона» и здесь оказался одним из самых результативных, оформив хет-трик. После финального свистка он не жалел добрых слов в адрес старого друга.

«У Сёмина шикарные руки, бросок, прекрасное катание, поэтому, считаю, он провёл очень хорошую карьеру. Открытый человек с замечательным чувством юмора, побольше бы таких людей. Ему удалось совместить талант и тренировки. Он развил талант и добился больших успехов. Красноярск — его родной город. Здесь выросло много атлетов, но такого, как Александр Сёмин, не часто встретишь», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Он также выразил надежду, что в Красноярске благодаря опыту бывшего партнёра появится команда КХЛ.

30 июля, когда форвард провожал из большого хоккея Сёмина, день рождения отмечал его отец Михаил. Позже Овечкин тепло поздравил его.

«Просто передаю привет папе, если будет смотреть. Я тебя очень люблю, вся моя семья очень любит, ты молодец! Здоровья, любви и всего самого хорошего», — заявил Александр.

В Красноярске он задерживаться не стал, поскольку в субботу вместе с женой Анастасией Шубской собирался посетить большой концерт группы «Руки Вверх!» в «Лужниках». Там спортсмен не скрывал эмоций, выйдя на сцену и исполнив вместе со зрителями припев песни «Крошка моя».

Нападающий забрал микрофон у солиста Сергея Жукова и лично спел один припев, заведя многотысячную толпу. После этого он признался в любви супруге и спустился к ней.

«Я думаю, каждый из моего поколения знает все песни наизусть. Поэтому было очень прикольно и душевно. Я кайфанул! Было много людей, позитива. Я реально получил удовольствие от того, что присутствовал на концерте звезды и друга», — поделился впечатлениями нападающий.

Насыщенный отпуск спортсмена совсем скоро подойдёт к концу. По признанию форварда, он возобновит занятия всего через несколько дней. Но уже сейчас он живёт ожиданиями будущего сезона НХЛ.

«У меня ещё четыре года по контракту, хотелось бы выиграть Кубок Стэнли. Надеюсь, мы будем боеспособны в следующем году. Конечно, у меня есть личные цели, но главное, чтобы команда побеждала», — цитирует Овечкина «Чемпионат».

В США также ждут, когда Александр Великий вернётся на лёд и вновь начнёт забивать. Например, журналисты ESPN Кристен Шилтон и Грег Вышински, подробно анализируя составы коллективов лиги, в разделе про «Вашингтон» отдельно остановились на россиянине.

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«Овечкин продолжает быть Овечкиным, а значит, «Кэпиталз» всё ещё претендует на попадание в плей-офф. Ему осталось забросить ещё 22 шайбы, чтобы обойти Горди Хоу и стать вторым по количеству голов за всё время, и всего 115, чтобы превзойти казалось бы недосягаемый результат Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы», — говорится в тексте.

А в другом материале на сайте издания, напротив, отмечается, что «Кэпиталз» в свете травм Никласа Бекстрёма и Тома Уилсона необходимо усиление в линию атаки. По мнению автора, Овечкин не всегда будет оставаться элитным форвардом и не сможет постоянно тащить коллектив в одиночку, а потому руководству следует поискать новичков на рынке свободных агентов или через обмены.

По признанию партнёра Овечкина по «Вашингтону» Дмитрия Орлова, все в команде мечтают, чтобы ветеран когда-нибудь переписал вышеупомянутое достижение Гретцки, и делают для этого всё возможное.

«Это происходит скорее интуитивно. Когда ты в игре, бурлит адреналин и ты сфокусирован. Если есть возможность и Саша открыт — даже без рекорда Гретцки все на него сделают передачу. Ребята понимают: после его броска шайба чаще заходит в ворота, чем нет. Да, сейчас все думают о рекорде, высчитывают цифры. А мы как партнёры жаждем, чтобы у него это получилось. И этого хочет вся система «Вашингтона», поскольку он многое сделал для франшизы и стал самым популярным хоккеистом в городе», — рассказал защитник в интервью «Матч ТВ».

Но далеко не все американские журналисты относятся к Александру Великому с теплотой. Так, Кит Олберманн в ответ на арест в России известной местной баскетболистки Бриттни Грайнер призвал задержать в США Овечкина.

Пожалуй, наиболее ёмко на его пост отреагировал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, назвавший корреспондента идиотом.