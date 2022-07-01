Овечкин — об Александре Сёмине: ему удалось совместить талант и тренировки

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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о хоккеисте Александре Сёмине.
Овечкин — об Александре Сёмине: ему удалось совместить талант и тренировки
  • AP
  • © Mary Schwalm

«У Сёмина шикарные руки, бросок, прекрасное катание, поэтому считаю, что он провёл очень хорошую карьеру. Ему удалось совместить талант и тренировки», — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

По его словам, победа на чемпионате мира 2008 года — это большая заслуга 38-летнего хоккеиста, потому что он смог забросить две шайбы.

30 июня Сёмин объявил о завершении карьеры. Он провёл 650 матчей в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс», набрав 517 (239 + 278) очков. В КХЛ Сёмин провёл 242 матча, выступая за «Витязь», «Торпедо» и магнитогорский «Металлург», в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.

Ранее американский журналист Кит Олберманн призвал арестовать Овечкина в ответ на задержание американской баскетболистки Бриттни Грайнер за контрабанду наркотиков.

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