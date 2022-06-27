Ротенберг отреагировал на призывы фанатов не пускать Овечкина в США из-за матча за ФК «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал призывы американских болельщиков не пускать капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в США за футбольный матч в России.

«Общественное мнение формируется за счёт медиа. Медиа в Северной Америке на сегодняшний день настроены против России. Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Это была его мечта. Когда у нас сейчас нет крупных международных турниров, нужно делать новые события внутри страны», — приводит слова Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Овечкин сыграл за «Динамо» в товарищеском матче с командой блогеров «Амкал». Александр забил мяч на 11-й минуте после передачи Фёдора Смолова пяткой, а затем был заменён. Бело-голубые в минувшей игре победили со счётом 5:0.

36-летний форвард «Вашингтона» является воспитанником хоккейного клуба «Динамо».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников резко отреагировал на критику американских фанатов в адрес Овечкина из-за его выступления в футбольном матче за московское «Динамо».