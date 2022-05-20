Принципиально отказался извиняться: тренеру Воронкову грозит два года дисквалификации за расистские высказывания

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков принципиально отказался принести извинения кубинской волейболистке Айламе Монтальво за слово «обезьяна», произнесённое им во время финального матча чемпионата России. Дисциплинарная комиссия ВФВ признала высказывание оскорбительным и рекомендовала отстранить специалиста от работы на срок до двух лет. Окончательное решение о продолжительности дисквалификации примет исполком федерации, заседание которого пройдёт в конце мая.

Больше недели со страниц СМИ не сходит история c высказыванием главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова во время пятого матча финальной серии чемпионата России с «Уралочкой-НТМК».

Напомним, в одном из тайм-аутов специалист обратился к Валерии Зайцевой: «Почему опять ловишь эту обезьяну?». Фраза попала в прямой эфир. Болельщики и специалисты возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из спортсменок: в составе свердловской команды выступает темнокожая доигровщица Айлама Монтальво. От Воронкова потребовали извинений или, как минимум, объяснений, но наставник упорно отмалчивался.

В четверг, 19 мая, в офисе Всероссийской федерации волейбола состоялось заседание дисциплинарной комиссии, на которой присутствовали генеральный директор калининградского клуба Александр Косырьков, а также сам Воронков. У тренера, к слову, в этот день был юбилей — ему исполнилось 55 лет.

Члены комиссии проанализировали видеозаписи игры, выслушали мнения сторон, независимых экспертов, а также приняли во внимание широкий общественный резонанс. Их вердикт — Воронков виновен в совершении дисциплинарного нарушения, наказанием должна послужить дисквалификация на срок до двух лет. Окончательное решение примет Исполком ВФВ, заседание которого состоится 31 мая. Но наиболее шокирующей в этом разбирательстве оказалась позиция Воронкова и клуба.

«Несмотря на очевидность ситуации, калининградский «Локомотив» и персонально Андрей Воронков принципиально отказались приносить извинения в адрес клуба «Уралочка-НТМК» и лично игроку Айламе Монтальво», — сообщается на сайте ВФВ.

Также в федерации отметили, что «Локо» направил в их адрес письмо «в юридической стилистике», пытаясь сместить фокус внимания и называя обвинения в адрес главного тренера беспочвенными.

Такое показательное отрицание вызвало возмущение в волейбольной среде. В частности, генеральный директор «Уралочки» Валентина Огиенко считает, что Воронкову должно быть стыдно за своё молчание.

«Выступление Воронкова и отказ приносить извинения — это его личные проблемы, проблемы клуба, но точно не наши. Что тут сказать? Такой человеческий фактор. Воронков ведёт себя просто неправильно», — приводит слова Огиенко «Чемпионат».

Генеральный секретарь ВФВ Александр Ярёменко, комментируя принятое решение, назвал его «достаточно очевидным». При этом он заявил, что не удивлён принципиальным отказом Воронкова попросить прощения или хотя бы публично объяснить свой поступок. По словам функционера, «чем дальше в лес, тем тяжелее извиняться».

«Трудно давать комментарии, кроме тех, что будут у нас официальные. Ситуация, с одной стороны, простая, а с другой — тяжёлая. Дисциплинарная комиссия установила факт нарушения, установила наказание и вынесла решение на исполком», — объяснил Ярёменко.

По мнению серебряной призёрки сиднейской Олимпиады Татьяны Грачёвой, реакция тренера «Локомотива» не только портит его личную репутацию, но и больно бьёт по всему российскому волейболу. Бывшая связующая сборной России, а ныне телевизионный комментатор затруднилась объяснить, почему специалист до сих пор хранит молчание.

«Если он считает, что никого не оскорблял, то нужно объяснять, что он имел в виду. Если это всё-таки было так, как многие поняли, нужно извиняться. А дальше пусть решает федерация.

Самое плохое в данной ситуации — это молчание. Эта ситуация очень долго длится, и это портит репутацию волейбола. Воронкову нужно было очень быстро отреагировать, попросить прощения. Чем быстрее, тем лучше. К сожалению, мы привлекли к волейболу такое негативное внимание, которое ему совершенно не нужно», — сказала Грачёва в разговоре с RT.

При этом она выразила уверенность, что в её родном виде спорта нет никакого расизма.

«К сожалению, со мной многие могут теперь поспорить. Но у нас ко всем игрокам, из всех стран в любой команде очень уважительное отношение», — подчеркнула бывшая спортсменка.

Весьма жёстко о произошедшем в очередной раз высказался известный комментатор Дмитрий Губерниев, подчеркнувший, что ему стыдно за «таких людей».

«Тренер Воронков — беспринципная скотина и мерзавец! За «Локомотив» Калининград и его руководство чувство стыда и неловкости! Сборище упырей!» — написал ведущий в своём Telegram-канале.

Также Губерниев сообщил, что, по его информации, тренеру грозит шесть месяцев дисквалификации, а не максимально возможные два года. Впрочем, он выразил надежду, что эти данные ошибочны, и федерация «найдёт более серьёзное наказание» для 55-летнего специалиста.

В свою очередь Екатерина Гамова, напротив, заявила, что два года были бы слишком суровым вердиктом.

«Но безусловно какое-то дисциплинарное наказание должно быть. Они сами усугубили своё положение. Если бы извинились сразу после матча, то ситуация была бы иной», — цитирует известную в прошлом волейболистку «РБ Спорт».

Экс-доигровщик сборной России Алексей Спиридонов заявил, что Воронков получил по заслугам за свои слова, хотя по-человечески волейболисту и жаль тренера.

«Два года, я считаю — это жестковатая дисквалификация. Думал, парой матчей отделается. Если отказались извиняться, значит, они выбрали такое ведение игры. Посчитали, что им незачем извиняться. Это особо не моё дело», — сказал Спиридонов.

Каким бы ни было окончательное решение исполкома, репутация Воронкова довольно сильно пострадала. И если какое-то время назад его имя звучало в числе кандидатов на вакантный пост главного тренера мужской сборной России, то теперь президент ВФВ Станислав Шевченко безапелляционно заявляет, что это не так. «У нас есть другие специалисты», подчёркивает он.

По мнению Грачёвой, поведение Воронкова, безусловно, сыграло в этом свою роль, но он так или иначе не был фаворитом в борьбе за должность.

«Даже если не будет какого-то сурового наказания, то его репутация изменилась, наверное, не в лучшую сторону. Но на пост главного тренера огромная конкуренция, если брать хотя бы те имена, которые озвучили. Среди них в том числе Константин Брянский, который выиграл с «Динамо» два чемпионства подряд. Эту конкуренцию ещё нужно было выиграть. Поэтому сегодняшнее разбирательство — не решающий момент в вопросе выбора главного тренера сборной», — подчеркнула бывшая волейболистка.