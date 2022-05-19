Шипулин: Воронков лично не оскорблял волейболистку «Уралочки-НТМК», так получилось

Вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Геннадий Шипулин назвал дисквалификацию главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова на два года не самым правильным решением.

«Надо найти компромиссный вариант. Воронков в волейболе очень давно, и он нормальный человек. В нашей тренерской работе бывают сложности, но он лично её не оскорблял, так получилось», — цитирует Шипулина Metaratings.

По его словам, к делу наставника «Локомотива» нужно подойти тщательнее и взвесить все за и против.

«Не самое правильное решение — просто так дисквалифицировать, возможно, ещё будут какие-то изменения. Если надо извиниться, то пускай это сделает», — добавил Шипулин.

Напомним, что Воронков во время тайм-аута в финальном матче чемпионата России с «Уралочкой» (3:2), давая установку своим игрокам, отозвал в сторону Валерию Зайцеву и сказал: «Почему опять ловишь эту обезьянку?» Фраза попала в прямой эфир, а кубинка до этого принесла своей команде несколько очков.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр по волейболу Татьяна Грачёва отреагировала на отказ Воронкова принести извинения за расистское высказывание.