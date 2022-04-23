Борьба с дискриминацией или «кампания для стукачей»: как «Брюгге» с помощью QR-кодов хочет искоренить расизм на стадионе

Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» разместит на арене «Ян Брейдел» 24 тыс. QR-кодов, которые должны помочь клубу в борьбе с расизмом. Теперь болельщики во время домашних матчей, перейдя на специальный сайт, смогут сообщать о случаях дискриминации. Также на стадионе появятся стюарды в чёрных жилетах, специально обученные распознавать подобные инциденты. Наказанием за неподобающее поведение станет лишение права посещать встречи команды на срок до двух лет. Кампания проходит под лозунгом «Не с нами». Некоторые болельщики поддержали инициативу, другие же сомневаются в её эффективности, а также не исключают, что QR-коды можно будет использовать, например, для дискредитации фанатов соперника.

Бельгийский футбольный клуб «Брюгге» решил радикально бороться с расизмом на своём стадионе. Как сообщила пресс-служба команды, на трибунах арены «Ян Брейдел» будет размещено 24 тыс. QR-кодов, чтобы болельщики имели возможность сообщать о случаях дискриминации на домашних матчах команды. Проект запущен со слоганом Niet met ons («Не с нами»).

Руководство клуба задумалось о необходимости кардинальных перемен после инцидента, произошедшего во время встречи 20-го тура чемпионата страны с «Андерлехтом». Матч состоялся ещё 19 декабря и завершился вничью — 2:2. Главный тренер гостей Венсан Компани по окончании игры находился в подавленном состоянии и отказался принимать участие в пресс-конференции. Как он объяснил журналистам, на протяжении всего поединка фанаты хозяев называли его, представителей тренерского штаба и футболистов обезьянами.

«Я еду домой опустошённым. Мне трудно с этим смириться. Члены нашей команды многое дали стране. Мы просто приехали сюда играть в футбол. Я не хочу вступать в конфликт с «Брюгге», но сейчас мне просто хочется вернуться домой. Хочу проводить время с людьми, которые для меня важны», — заявил Компани в эфире телеканала Eleven Sports.

Случившееся долгое время разбиралось местной прокуратурой, однако на этой неделе стало ясно, что никто из фанатов не будет наказан: не удалось установить принадлежность конкретных лиц к оскорблениям.

Поскольку проблема расизма стоит в стране достаточно остро, в «Брюгге» решили попытаться искоренить все его проявления хотя бы на территории своего стадиона. Для этого на домашних матчах команды начинают работать специальные стюарды, основной задачей которых будет выявлять любые виды дискриминации. Как уверяют в клубе, они прошли особое обучение. Визуально новые сотрудники арены будут отличаться от остальных чёрными жилетами.

Также сообщить об инциденте в режиме реального времени сможет любой фанат с помощью QR-кодов, размещённых почти на каждом кресле, или через специальный веб-сайт. Для этого нужно будет заполнить простую форму с указанием своих данных, а также с описанием происходящего и обозначением сектора стадиона, где происходит нарушение.

Вся информация должна оперативно поступать в службу безопасности «Брюгге», которая имеет право наказать болельщиков лишением возможности посещать арену «Ян Брейдел» сроком до двух лет.

Как говорится в официальном заявлении клуба, обычные кампании против проявлений дискриминации не дают нужного эффекта, поэтому пора применять куда более жёсткие меры.

Также по теме «Он становится всё лучше»: Головин оправился от травм и ведёт «Монако» в Лигу чемпионов Александр Головин решил проблемы со здоровьем, которые мешали ему зимой, и набрал приличную форму в концовке нынешнего сезона. В...

«Расизму нет места нигде: ни в обществе, ни в спорте, и точно ни у нас. Наш футбольный клуб возглавляет инициативу по борьбе против него. Уже много лет мы проводим информационно-просветительские акции, чтобы не допускать проявлений расизма на нашем стадионе. Мы продолжим вести эту борьбу, предпринимая конкретные действия. 24 тыс. QR-кодов на стадионе «Ян Брейдел» должны содействовать тому, чтобы расизм выявлялся, исключался и был наказуем…. Мы смотрим на ситуацию так: если ты расист, ты не часть нашей семьи, ты не с нами. И мы больше этого не принимаем, мы сообщаем об этом», — написано в официальном релизе.

Пока «Брюгге» — единственный клуб в стране, пытающийся внедрить меры по борьбе с расизмом. Однако руководство бельгийской лиги обещает изучить эффективность предложенной системы. В случае успеха, по словам нового генерального директора Pro League Лорина Парэса, она будет применена на всех матчах чемпионата страны.

«Нам было хорошо известно об этих планах, и мы ими довольны. Мы ведём консультации с «Брюгге» об их опыте относительно новой системы во время плей-офф. По линии Pro League мы постоянно находим хорошие примеры, которыми делимся с другими клубами, чтобы положить конец такому поведению на стадионах», — сообщил чиновник порталу Inside World Football.

Идея «Брюгге» была с осторожностью воспринята болельщиками. Безусловно, есть те, кто её поддерживает. Однако большая часть сомневается в эффективности QR-кодов. Многие считают, что система будет использоваться в лучшем случае для пьяных шуток, а в худшем — для очернения фанатов соперника. Один из читателей ESPN и вовсе назвал предложенный метод «кампанией для стукачей».