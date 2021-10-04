Футболист «Наполи» Жезус осудил фанатов, оскорблявших Кулибали на расовой почве

Защитник «Наполи» Жуан Жезус высказался о расистских оскорблениях фанатов в адрес его партнёра по команде Калиду Кулибали во время матча седьмого тура итальянской футбольной Серии А.

«2021 год. Да, к сожалению, ещё есть синьоры, которые склонны ездить по встречной полосе, высмеивающие и унижающие сами себя. В то время как мир и спорт двигаются вперёд, мечтая о единении и интеграции, всё ещё есть какие-то любители доисторических времён или Средневековья, которые на стадионе кричат другому человеку «чёртова обезьяна», — написал Жезус в своём Instagram.

Он призвал проснуться всех расистов и подчеркнул, что история не стоит на месте, а в ем невежественным людям стоит постыдиться. При этом игрок отметил, что таких людей можно найти в любом городе и стране.

«Нам необходимо найти их и принять серьезные меры. Этих людей нужно переобучать на основе самого важного текста – Конституции Итальянской Республики. Статья 3: «Все граждане имеют одинаковые гражданские права и равны перед законом без различия пола, расы, языка, религий, политических убеждений, личного и социального положения», — резюмировал Жезус.

«Наполи» на выезде обыграл «Фиорентину» со счётом 2:1.

Ранее Кулибали рассказал о расистских оскорблениях в матче с «Фиорентиной». По словам сенегальца, фанаты флорентийской команды называли его «чёртовой обезьяной». 30-летний игрок заявил, что подобные инциденты не связаны со спортом, а таких болельщиков нельзя пускать на стадион.