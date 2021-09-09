14 недель условно: в Англии фаната осудили за расистские высказывания в адрес темнокожих футболистов сборной

Уроженец Чешира Скотт Маккласки осуждён за публикацию в социальных сетях оскорбительных сообщений в отношении трёх темнокожих футболистов сборной Англии. По решению мирового суда Уоррингтона, болельщик приговорён к 14 неделям заключения условно, а также будет вынужден пройти 30-дневный курс реабилитации и на протяжении 40 недель носить по выходным электронный браслет.

В Англии продолжается борьба со всевозможными проявлениями расовой дискриминации. В то время как футболисты национальной команды продолжают вставать на одно колено перед каждым международным матчем, тем самым демонстрируя своё отношение к проявлениям расовой нетерпимости, в стране заводят судебные дела на фанатов. Так, накануне был вынесен вердикт в отношении болельщика Скотта Маккласки, оскорбившего темнокожих игроков «трёх львов».

Маккласки задержали ещё в середине июля, а в августе ему предъявили обвинения «в публикации оскорбительного сообщения в социальной сети». Как рассказали в полиции Чешира, спустя сутки после завершения финальной встречи чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии фанат разместил сообщение в Facebook, где позволил себе расистские комментарии в отношении трёх игроков национальной команды и призвал убрать их из состава сборной. Их имена не называются, однако скорее всего речь идёт о Маркусе Рашфорде, Джейдоне Санчо и Букайо Саке, не сумевших забить с точки в послематчевой серии пенальти. Их промахи стоили родоначальникам футбола победы на первенстве континента, которая стала бы для них первой в истории.

Стоит отметить, что Маккласки далеко не единственный болельщик, допустивший грубость в отношении подопечных Гарета Саутгейта по окончании Евро-2020 и задержанный за это полицией. Поток негатива в отношении футболистов был настолько мощным, что премьер-министр страны Борис Джонсон опубликовал сообщение в Twitter, в котором утверждал, что английские игроки заслуживают восхваления, а не оскорблений на расовой почве.

Затем официальное заявление в прессе сделал главный констебль полиции Марк Робертс. Он назвал отвратительным поведение болельщиков и заверил общественность, что в случае наличия доказательств совершения подобного рода правонарушений, обвиняемых будут ждать серьёзные последствия.

По информации BBC, помимо Маккласки, в июле по подозрению в публикации оскорбительных сообщений в соцсетях были задержаны ещё четверо фанатов.

Что касается уроженца Чешира, то мировой суд Уоррингтона приговорил его к 14 неделям условного заключения, а также обязал пройти 30-дневную реабилитацию и носить электронный браслет по выходным дням на протяжении 40 недель. В субботу он должен надевать его в девять утра, а в воскресенье — в 12 дня, снимать браслет можно лишь после полуночи. Болельщик также будет обязан компенсировать издержки в размере £85 и направить пострадавшим в качестве компенсации £128.

Отмечается, что, вынося приговор по делу Маккласки, окружной судья Николас Сандерс жёстко высказался по поводу поведения фаната.

«Подобного рода оскорбительное поведение в интернете, похоже, приобрело некоторую популярность в нашем обществе, и это совершенно неприемлемо. Оно способно нанести реальный вред не только отдельным лицам, например этим троим футболистам, но и обществу в целом. Это подлое преступление, которое имеет далекоидущие последствия не только для вас, но и для широкой общественности», — цитирует судью BBC.

Сам Маккласки признался, что ему «ужасно стыдно», и попытался убедить судью, что расистские высказывания в адрес футболистов были просто шуткой и этой публикацией он хотел лишь рассмешить людей. Скотт удалил своё сообщение, но это не помогло ему уйти от ответственности.

Между тем за прошедшую неделю сборная Англии дважды столкнулась с непониманием со стороны иностранных болельщиков. Не секрет, что даже на родине «трёх львов» далеко не все положительно относятся к решению футболистов преклонять колено перед началом матчей, а в других странах это зачастую вызывает крайне негативную реакцию.

Подопечных Саутгейта освистали как во время гостевой встречи с Венгрией, так и в ходе матча с Польшей. Причём в Будапеште скандал достиг огромных масштабов. Свистом и оскорблениями в отношении игроков дело не ограничилось, больше всех досталось Рахиму Стерлингу. Открыв счёт в матче, полузащитник сорвал с себя футболку, побежал к угловому флажку — и тут же оказался под градом летящих с трибун пластиковых стаканчиков. Это вызвало большой резонанс в СМИ, а всё тот же Джонсон назвал поведение фанатов недопустимым и призвал ФИФА принять меры.

В правительстве Венгрии поспешили жёстко ответить на его претензии. Так, глава МИД страны Петер Сийярто опубликовал в Facebook фрагмент финала Евро-2020, когда британские болельщики на «Уэмбли» свистом заглушают гимн Италии. В подписи он высказал удивление, почему в Англии не возмущались подобным отношением собственных фанатов к представителям скуадра адзурра, но при этом поспешили выразить недовольство атмосферой на матче квалификации ЧМ-2022 в Будапеште.