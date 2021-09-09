Болельщик получил условный срок за расистские оскорбления игроков сборной Англии

43-летний болельщик Скотт МакКласки приговорён условно к 14-недельному тюремному заключению за расистские оскорблениях в адрес игроков сборной Англии после финального матча чемпионата Европы по футболу — 2020 с национальной командой Италии.

Как сообщает The Guardian, болельщик признал обвинение в отправке оскорбительных сообщений в соцсетях.

Судья назвал это «тяжким правонарушением с далеко идущими последствиями».

МакКласки также предстоит пройти 30-дневную реабилитацию под руководством организации по борьбе с расизмом и носить электронный браслет в течение 40 недель.

Напомним, игроки сборной Англии Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака не смогли реализовать 11-метровые удары в серии пенальти в финале Евро-2020. Встреча завершилась победой команды Италии. После игры Рашфорд, Санчо и Сака стали жертвами расистских оскорблений в соцсетях.

Ранее герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии принц Уильям прокомментировал расистские высказывания в адрес игроков сборной Англии после поражения от национальной команды Италии в финале Евро-2020.