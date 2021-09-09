Первая осечка Англии, четыре быстрых гола Италии и сенсация в Греции: чем завершился шестой тур отбора к ЧМ-2022

Англия впервые потеряла очки, позволив Польше сравнять счёт на 92-й минуте. Германия разгромила Исландию, добившись третьей победы подряд под руководством нового главного тренера Ханс-Дитера Флика. Италия в резервном составе забила четыре мяча в ворота Литвы за первые полчаса игры, 09 Белоруссия в Казани с минимальным счётом уступила Бельгии. Чем завершился шестой тур отбора к ЧМ-2022 — в материале RT.

Спасение Польши в Варшаве

Пожалуй, главным событием игрового дня стала осечка Англии в матче с Польшей. Действующие вице-чемпионы Европы подошли к противостоянию в Варшаве с серией из пяти побед и в случае очередного успеха могли практически гарантировать себе попадание в финальную стадию ЧМ, а заодно отбросить в турнирной таблице главного конкурента.

Встреча получилась не самой зрелищной. Подопечные Гарета Саутгейта в фирменной манере полностью перекрыли доступ к собственным воротам. Именитые гости владели мячом и инициативой, но опасных моментов тоже практически не создавали. Как результат, даже удары по воротам стали большой редкостью.

Немного развеселил собравшихся на трибунах болельщиков Камил Глик. Уже в добавленное к первому тайму время он начал хватать за горло Кайла Уолкера. В результате на поле началась потасовка, а защитник и Гарри Магуайр получили по жёлтой карточке.

После перерыва фаворит прибавил в агрессии, а поляки окончательно закрылись на своей половине. В конечном итоге это принесло плоды. В абсолютно «сухой» игре результат едва не сделал Гарри Кейн. Капитан неожиданно пробил из-за пределов штрафной и попал в правый от себя угол. Войцех Щенсны мог спасти команду, но запоздал с прыжком, поскольку не видел момента выстрела. Форвард отметился 41-м голом в составе сборной Англии и вышел на чистое пятое место в списке лучших бомбардиров «трёх львов» в истории, оторвавшись от Майкла Оуэна.

Однако набрать три очка гостям во многом помешало странное решение Саутгейта. Тренер не произвёл ни одной замены. В итоге в концовке британцы закономерно прижались к своим воротам и пропустили. Пусть Роберт Левандовски впервые в текущей квалификации ушёл с поля без забитого мяча, на 92-й минуте он выполнил результативную подачу на Дамиана Шиманьски, который «перевисел» в воздухе невысокого Люка Шоу и головой отправил снаряд в сетку.

Но даже чудесное спасение не помогло Польше сохранить второе место в группе. Её благодаря разгромной победе над Сан-Марино обошла Албания.

Разгром от Италии в Реджо-нель-Эмилии

Италия, напротив, вернулась на победные рельсы. Осень началась для действующих чемпионов континента не слишком удачно. Сначала они разошлись миром с Болгарией, а затем — со Швейцарией. Но терять очки в домашнем противостоянии с Литвой коллектив Роберто Манчини просто не имел права.

В результате добиться разгрома хозяевам не помешала даже серьёзная ротация, устроенная тренерским штабом. В заявку не попали Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле и Марко Верратти. А Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини и Мануэль Локателли остались на скамейке запасных.

Рокировки никак не сказались на результате. Обновлённая скуадра адзурра не оставила скромному сопернику никаких шансов. Прибалты продержались лишь 11 минут, после чего пропустили четыре мяча за 19. Особенно хорош был Мойзе Кин. Проводивший первую встречу в текущей квалификации молодой форвард отличился дважды. Дубль мог оформить и Джакомо Распадори, но первый его гол записали на Эдгараса Уткаса.

После этого итальянцы расслабились и во втором тайме отличились лишь раз. Джованни Ди Лоренцо выполнил аккуратную подачу на дальнюю штангу, а мяч неожиданно залетел в дальний угол.

Таким образом, фаворит не только вернулся на победную тропу, но и побил сразу два достижения. Во-первых, удалось обновить мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии — 37 матчей во всех турнирах. Во-вторых, итальянцы впервые в истории забили четыре мяча за первые полчаса встречи.

Избиение Исландии в Рейкьявике

Разгромила соперника в среду и Германия. Немцы на выезде не оставили шансов испытывающим серьёзные кадровые проблемы исландцам — 4:0. Бундестим под руководством нового главного тренера Ханс-Дитера Флика пока не только не теряет очков, но и не пропускает. Мало того, он второй специалист после Йоахима Лёва, который начал карьеру в этой сборной с трёх сухих побед.

Открыть счёт именитым гостям удалось уже на четвёртой минуте. Причём судья на линии изначально отменил гол Сержа Гнабри из-за офсайда, но коллеги на VAR исправили его ошибку. А в середине первого тайма чужие ворота после подачи стандарта поразил Антонио Рюдигер. Окончательно снял все вопросы в начале второй половины встречи Лерой Зане, до этого отметившийся результативной передачей.

Хотя интрига и умерла, болельщики тут же получили новую — забьёт ли невезучий Тимо Вернер? Нападающий «Челси» по традиции губил один опасный момент за другим. Но на 88-й минуте он всё-таки «снял проклятие». Форвард из пределов штрафной нанёс несильный удар низом. Ханнес Халлдорссон пропустил мяч между рук, и тот с рикошетом от штанги в последний момент закатился за линию. Любопытно, что Кай Хаверц специально не стал играть на добивании, а лишь проводил снаряд в сетку. А Вернер, несмотря на свою невезучесть, отличился в третьем матче подряд в составе сборной.

Попутно немцам удалось оторваться от конкурентов. Армения дома сенсационно не сумела обыграть Лихтенштейн (1:1), но осталась на втором месте, поскольку Румыния и Северная Македония также разошлись миром (0:0).

Поражение Швеции в Афинах

Помимо Англии, стопроцентные показатели в преддверии отчётного игрового дня имела также Швеция, которая в первых трёх матчах одержала три победы. Однако «тре крунур» на выезде потерпела неожиданное поражение от Греции — 1:2. Таким образом, в квалификации осталась лишь одна сборная, не терявшая очков, — Дания.

Стоит отметить, что скандинавам в этом матче, который обслуживала российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым, не сопутствовала удача. Они владели преимуществом и неоднократно могли поразить чужие ворота, но всякий раз не хватало самой малости. Так, Маттиас Сванберг и полузащитник «Краснодара» Виктор Классон посылали мяч в штангу.

Хозяева же сделали ставку на контратаки, и после перерыва она сработала. Сначала Анастасиос Бакасетас воспользовался провалом соперника в центре обороны и открыл счёт. А затем Вангелис Павлидис с близкого расстояния замкнул прострел партнёра. В данном случае повторилась история из встречи Исландии и Германии. Помощник Карасёва на линии зафиксировал офсайд, но рефери на VAR поменяли его решение.

Тут же шведам удалось сократить отставание в счёте до минимума благодаря ошибке Одиссеаса Влаходимоса, отразившего мяч прямо перед собой. Но спастись гости уже не успели.

Их осечкой с удовольствием воспользовались занимающие первое место в группе B испанцы, которые одержали трудовую победу над Косовом — 2:0. Теперь они опережают конкурента на четыре балла. Однако скандинавы имеют в запасе две встречи и пока лидируют по потерянным очкам.

Бой Белоруссии в Казани

Решение провести два номинально домашних матча в Казани получилось для сборной Белоруссии вполне успешным. Пусть на газоне «Центрального» соседи очков не набрали, зато дали бой значительно превосходящим в классе соперникам. Сначала Уэльс вырвал здесь победу лишь на 94-й минуте, а затем серьёзные проблемы испытала Бельгия, поразившая ворота Сергея Черника лишь раз. Вполне достойно, если учесть, что в Лёвене белорусы пропустили восемь.

С одной стороны, это оказалось обусловлено желанием Роберто Мартинеса поберечь лидеров. Ромелу Лукаку, Тибо Куртуа, Янник Карраско, Аксель Витсель и Кевин де Брёйне не приехали в Россию, а Эден Азар остался в запасе. С другой — состав действующих бронзовых призёров чемпионата мира всё равно получился очень мощным.

Единственный и победный мяч гости забили на 33-й минуте. Алексис Салемакерс в чужой штрафной обыграл оппонента и упал. Однако пока все думали, назначит ли судья пенальти, Деннис Прат подхватил снаряд и аккуратно отправил его в дальний угол.

В дальнейшем коллектив Мартинеса неоднократно мог увеличить преимущество в счёте, но ему всякий раз не хватало удачи. А в нескольких эпизодах спас соперника Черник. Также в составе хозяев стоит отметить нападающего «Локомотива» Виталия Лисаковича, который едва ли не в одиночку пытался создавать остроту у чужих ворот. При этом с первых минут на поле вышел и его младший брат — 19-летний Руслан. Для него данный поединок стал дебютным за сборную.