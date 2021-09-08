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Смолов рассказал о тёплых отношениях с Карпиным

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Форвард сборной России по футболу Фёдор Смолов рассказал об отношениях с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Смолов рассказал о тёплых отношениях с Карпиным
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«Классно, когда главный тренер на такой волне общается с игроками, не только со мной, а со всеми ребятами. Это раскрепощает, становится достаточно комфортно», — сказал Смолов в интервью пресс-службе сборной России.

Как он добавил, Карпин не сказал ему, что он приблизился к нему в списке бомбардиров сборной России. Смолов отметил, что это осталось шуткой.

Смолов забил гол в матче с Мальтой (2:0) в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Таким образом, на его счёту 15 мячей за национальную команду, у Карпина — 17.

Ранее Динияр Билялетдинов прокомментировал победу сборной России над Мальтой. 

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