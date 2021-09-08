Билялетдинов: сборная не может забить гол, который бы всех порадовал

Бывший полузащитник сборной России по футболу Динияр Билялетдинов прокомментировал победу национальной команды над Мальтой в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Сборная не может забить гол, который бы нас всех порадовал. Но всё же сейчас главное, что набрали семь очков — это хорошо, хотя в идеале хотелось бы девять», — цитирует Билялетдинова «Рейтинг Букмекеров».

Он также отметил, что не понял задумку со сменой капитана в каждом матче сборной России.

В матче с Мальтой капитаном национальной команды был выбран Фёдор Смолов.

Сборная России обыграла Мальту со счётом 2:0. Голами отметились нападающие Фёдор Смолов и Зелимхан Бакаев с пенальти.

Россия занимает второе место в группе Н, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее Антон Заболотный прокомментировал победу сборной России над Мальтой.