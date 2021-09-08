Разгром Турции в Амстердаме, спасение Казахстана в Зенице, дубль Гризманна в Лионе: как начался 6-й тур отбора к ЧМ-2022

Турция потерпела разгромное поражение от Нидерландов, пропустив шесть мячей и позволив Мемфису Депаю оформить хет-трик. Дания пять раз огорчила Израиль и продлила победную серию. Франция обыграла Финляндию благодаря дублю Антуана Гризманна. Казахстан в выездном матче с Боснией и Герцеговиной сравнял счёт на 95-й минуте. А гол Николы Влашича во встрече со Словенией помог Хорватии по дополнительным показателям обойти Россию в группе. Как начался шестой тур отбора к ЧМ-2022 — в материале RT.

Феерическая победа Нидерландов

Перед началом шестого тура крайне интригующая ситуация сложилась в группе G. Турция занимала первое место, а Нидерланды и Норвегия отставали от неё на одно очко. Дополнительно закручивала интригу очная встреча оранжевых с лидером в Амстердаме. Казалось, болельщики станут свидетелями настоящего сражения.

Однако на деле гости подверглись на «Йохан Круифф Арене» унижению. Сам за себя говорит уже счёт — 1:6. Ещё более показательной является статистика ударов — 29:10 в пользу хозяев (13:2 — в створ).

Коллектив Луи ван Гала забивал много и на любой вкус. Уже на 54-й секунде Дави Классен поставил точку в красивой комбинации и открыл счёт. А на 16-й минуте отличился Мемфис Депай, воспользовавшись идеальным забросом от партнёра. После этого игра была фактически сделана. Мало того, ещё до перерыва футболист «Барселоны» реализовал пенальти, а гости остались в меньшинстве — две жёлтые карточки получил центральный защитник Чаглар Сёюнджю.

Не успел начаться второй тайм, как Депай оформил хет-трик. Параллельно ему удалось отметиться сразу парой статистических достижений. Во-первых, он с семью голами догнал серба Александра Митровича в гонке бомбардиров квалификации. Во-вторых, поднялся в топ-10 самых результативных игроков в истории сборной Нидерландов. С 33 мячами он делит десятую строчку с Круиффом и Абе Ленстрой.

Для российских болельщиков знаковым событием стал точный удар полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, который в настоящий момент выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. Он вышел на замену за полчаса до финального свистка и успел отметиться дебютным голом в составе национальной команды.

Турки же могут занести себе в актив лишь мяч престижа в исполнении Дженгиза Ундера. В Амстердаме они не только потерпели самое крупное поражение в своей истории за 34 года, но и опустились на третье место в группе.

Лидерство же с Нидерландами теперь делит Норвегия, которая ожидаемо разгромила дома Гибралтар благодаря хет-трику Эрлинга Холанда — 5:1. Форвард дортмундской «Боруссии» продуктивно провёл сентябрьский отрезок, отличившись пять раз.

Безошибочное выступление Дании

С преимуществом в пять мячей выиграла свой матч и Дания. Одержавший три победы подряд Израиль ехал в Копенгаген с надеждой продлить удачную серию и сократить отставание от лидера группы F. Поначалу всё складывалось для гостей неплохо. Уже на десятой минуте Эран Захави убежал один на один с Каспером Шмейхелем и открыл счёт. Однако судья, посмотрев повтор, отменил гол из-за спорного офсайда.

В дальнейшем забивали только хозяева. Причём в их составе голами отметились пять разных футболистов: Юссуф Поульсен, Симон Кьер, Андреас Сков Ольсен, Томас Дилейни и вышедший на замену Андреас Корнелиус. Во многом добиться столь впечатляющего разгрома действующим бронзовым призёрам чемпионата Европы помогло фирменное оружие — стандарты. Коллектив Каспера Юльманна трижды отличился после подач со штрафных.

Пока датчане делают всё, чтобы спустя год отправиться в Катар. В их активе значатся шесть побед в шести встречах, 22 забитых мяча и ноль пропущенных. Это единственная команда, которая не позволила соперникам поразить собственные ворота в отборочном этапе ЧМ-2022 в Европе.

Бойцовский характер Казахстана

Ни один игровой день квалификации не обходится без невероятного спасения в добавленное арбитром время. Не стал исключением и отчётный. Казахстан на выезде ушёл от поражения в матче с Боснией и Герцеговиной на 95-й минуте — 2:2.

Причём именно гости открыли счёт в начале второго тайма, но боснийцы проявили характер. Разницу практически в одиночку сделал лидер и главная звезда команды Миралем Пьянич. Сначала он реализовал довольно спорный пенальти, а затем выполнил результативную передачу на Луку Менало.

Но в составе соседей нашёлся свой герой — восстановившийся от травмы полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. В ходе одной из последних атак подопечные Талгата Байсуфинова заработали довольно опасный штрафной, и футболист низом пробил точно в дальний угол.

Любопытно, что менее чем неделю назад Казахстан дома поделил очки с Украиной с аналогичным счётом и также ушёл от поражения на 95-й минуте. Да и в целом группа D получается уникальной по количеству ничьих. Здесь соперники не смогли определить сильнейшего в восьми поединках из 12.

Долгожданный успех Франции

Этому «вирусу» были подвержены даже действующие чемпионы мира французы, которые в сентябре разошлись миром с Боснией и Герцеговиной и Украиной. А с учётом чемпионата мира они не знали побед в пяти матчах подряд.

Во вторник трёхцветные наконец прервали неудачную серию в домашнем противостоянии с Финляндией — 2:0. Хозяева на протяжении всей встречи не давали усомниться в своём превосходстве (64% владения мячом, 20 ударов по воротам и 766 выполненных передач) и вполне могли довести дело до разгрома.

А забивал в этот вечер в их составе исключительно Антуан Гризманн. В середине первого тайма он разыграл элегантную стеночку с Каримом Бензема и внешней стороной стопы из пределов штрафной отправил снаряд в дальний. А сразу после перерыва он с довольно острого угла пробросил мяч в сетку мимо Лукаша Градецки.

Дубль позволил нападающему выйти на третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. С 41 мячом он делит его с самим Мишелем Платини. Впереди только Оливье Жиру (46) и Тьерри Анри (51). В текущей квалификации вернувшийся в «Атлетико» форвард отличился уже пять раз.

Ключевой разгром Хорватии

А вот главный соперник сборной России в борьбе за прямую путёвку на ЧМ Хорватия благодаря разгромной победе над Словенией вышла на первое место в секстете H, опередив отечественную команду по дополнительным показателям. Собственно, квалификацию действующие серебряные призёры первенства планеты начали в марте как раз с поражения в Любляне с минимальным счётом. Неудивительно, что дома они горели желанием взять реванш.

По сути, на их пути на этот раз стоял лишь Ян Облак, который совершил семь сейвов. Однако в нескольких эпизодах и он оказался бессилен. Защитники же допускали огромное количество ошибок и просто не справлялись с давлением.

Причём все три мяча забили футболисты с опытом выступления в РПЛ. Открыл счёт на 33-й минуте экс-нападающий «Рубина» Марко Ливайя. Удвоил преимущество «шашечных» после перерыва бывший полузащитник «Спартака» Марио Пашалич. А довёл дело до разгрома в добавленное арбитром время Никола Влашич, недавно перешедший из ЦСКА в «Вест Хэм».

Последний гол оказался особенно важным для команды, ведь благодаря ему она опередила Россию. У подопечных Валерия Карпина разница забитых и пропущенных мячей составляет +6, тогда как у оппонента теперь +7.