ФИФА открыла дело в отношении футбольных ассоциаций Бразилии и Аргентины

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) из-за инцидента в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.

«ФИФА может подтвердить, что дисциплинарное производство было открыто в отношении обеих ассоциаций», — сообщает пресс-служба ФИФА в Twitter.

Сторонам предложено предоставить дополнительную информацию о факте, приведшем к приостановке матча.

5 сентября матч между Бразилией и Аргентиной в Сан-Паулу был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.

Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Это игроки английских клубов — Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндиа из «Астон Виллы», а также Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».

Ранее президент ФИФА назвал безумием отмену матча Бразилия — Аргентина.