ФИФА открыла дело в отношении футбольных ассоциаций Бразилии и Аргентины

Короткая ссылка
Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении Бразильской конфедерации футбола (CBF) и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) из-за инцидента в матче квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. 
ФИФА открыла дело в отношении футбольных ассоциаций Бразилии и Аргентины
  • Reuters

«ФИФА может подтвердить, что дисциплинарное производство было открыто в отношении обеих ассоциаций», — сообщает пресс-служба ФИФА в Twitter.

Сторонам предложено предоставить дополнительную информацию о факте, приведшем к приостановке матча.

5 сентября матч между Бразилией и Аргентиной в Сан-Паулу был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.

Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Это игроки английских клубов — Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндиа из «Астон Виллы», а также Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».

Ранее президент ФИФА назвал безумием отмену матча Бразилия — Аргентина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить