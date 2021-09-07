ФИФА открыла дело в отношении футбольных ассоциаций Бразилии и Аргентины
- Reuters
«ФИФА может подтвердить, что дисциплинарное производство было открыто в отношении обеих ассоциаций», — сообщает пресс-служба ФИФА в Twitter.
Сторонам предложено предоставить дополнительную информацию о факте, приведшем к приостановке матча.
September 7, 2021
5 сентября матч между Бразилией и Аргентиной в Сан-Паулу был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.
Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Это игроки английских клубов — Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндиа из «Астон Виллы», а также Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».
Ранее президент ФИФА назвал безумием отмену матча Бразилия — Аргентина.