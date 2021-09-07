Президент ФИФА назвал безумием отмену матча Бразилия — Аргентина

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал инцидент, который привёл к отмене квалификационного матча чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Бразилии и Аргентины.

«Некоторые чиновники, полиция, сотрудники службы безопасности вышли на поле через несколько минут после начала матча, чтобы увести некоторых игроков, — это безумие, но мы должны решать эти проблемы. Это вопросы, которые возникают на фоне кризиса COVID-19», — цитирует Инфантино Reuters.

5 сентября матч между Бразилией и Аргентиной был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.

Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Это игроки английских клубов — Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндиа из «Астон Виллы», а также Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» оштрафует Кристиана Ромеро и Джовани Ло Чельсо, отправившихся в сборную Аргентины.