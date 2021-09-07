The Athletic: «Тоттенхэм» оштрафует Ромеро и Ло Чельсо, отправившихся в сборную Аргентины

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Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» накажет защитника Кристиана Ромеро и полузащитника Джовани Ло Чельсо.
The Athletic: «Тоттенхэм» оштрафует Ромеро и Ло Чельсо, отправившихся в сборную Аргентины
  • Reuters

Как сообщает The Athletic, Ромеро и Ло Чельсо будут наказаны денежным штрафом за то, что отправились в расположение сборной Аргентины, несмотря на запрет клуба.

5 сентября матч между сборными Бразилии и Аргентины был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.

Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Среди них — Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндиа из «Астон Виллы», а также Джованни Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что полиция Бразилии открыла расследование против четырёх футболистов сборной Аргентины.

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