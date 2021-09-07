G1: полиция Бразилии открыла расследование против четырёх футболистов сборной Аргентины

Федеральная полиция Бразилии начала расследование против четырёх игроков сборной Аргентины по футболу.

Как сообщает G1, расследование из-за нарушения закона в сфере здравоохранения ведётся в отношении футболистов Джованни Ло Чельсо, Кристиана Ромеро, Эмилиано Мартинеса и Эмилиано Буэнди.

5 сентября матч между сборными Бразилии и Аргентины был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.

Ранее в ФИФА высказались по поводу срыва матча между Бразилией и Аргентиной.