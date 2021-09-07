Хорватия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022
Сборная Хорватии нанесла поражение команде Словении в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (3:0).
- Reuters
- © Antonio Bronic
Мячи забили Марко Ливайя (33-я минута), Марио Пашалич (66-я), Никола Влашич (94-я).
Игра прошла в хорватском Сплите.
Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над командой Мальты в отборочном матче чемпионата мира — 2022.
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