Хорватия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022

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Сборная Хорватии нанесла поражение команде Словении в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (3:0).
Хорватия обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2022
  • Reuters
  • © Antonio Bronic

Мячи забили Марко Ливайя (33-я минута), Марио Пашалич (66-я), Никола Влашич (94-я).

Игра прошла в хорватском Сплите.

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над командой Мальты в отборочном матче чемпионата мира — 2022.

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