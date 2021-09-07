Нидерланды разгромили Турцию в матче отбора ЧМ-2022

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Сборная Нидерландов переиграла команду Турции в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года (6:1).
Нидерланды разгромили Турцию в матче отбора ЧМ-2022
  • © Peter Dejong / AP

В составе сборной Нидерландов хет-трик оформил Мемфис Депай (16-я, 36-я и 54-я минуты). Мячи также забили Дави Классен (1-я), Гус Тиль (80-я) и Дониэлл Мален (90-я). В турецкой команде отличился Дженгиз Ундер (92-я минута). 

Турки после удаления Чаглара Сёюнджю играли весь второй тайм в меньшинстве.

Игра прошла в Амстердаме на «Йохан Кройф Арене».

Ранее сообщалось, что сборная России одержала победу над командой Мальты в отборочном матче чемпионата мира — 2022.

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