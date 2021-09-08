Мхитарян оценил решение Захаряна выступать за сборную России
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«Каждый волен решать свою судьбу сам. Это личное дело Захаряна. Арсен рос и играл в России. В итоге решил выступать за российскую сборную. Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи», — цитирует Мхитаряна «Матч ТВ».
Напомним, Захарян дебютировал за сборную России 1 сентября в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Хорватии.
Ранее Захарян рассказал о критике, с которой столкнулся, когда принял решение выступать за сборную России, а не за национальную команду Армении.