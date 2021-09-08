Мхитарян оценил решение Захаряна выступать за сборную России

Хавбек римской «Ромы» и национальной команды Армении Генрих Мхитарян поделился мнением о решении полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна выступать за сборную России.

«Каждый волен решать свою судьбу сам. Это личное дело Захаряна. Арсен рос и играл в России. В итоге решил выступать за российскую сборную. Мы должны уважать его выбор и пожелать ему удачи», — цитирует Мхитаряна «Матч ТВ».

Напомним, Захарян дебютировал за сборную России 1 сентября в матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Хорватии.

Ранее Захарян рассказал о критике, с которой столкнулся, когда принял решение выступать за сборную России, а не за национальную команду Армении.