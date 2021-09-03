Борис Джонсон обратился к ФИФА из-за расизма на матче Венгрия — Англия

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу расистского поведения болельщиков на матче четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Венгрии и Англии.

«Совершенно недопустимо, что футболисты национальной команды Англии столкнулись с расизмом в Венгрии. Я призываю Международную федерацию футбола принять решительные меры против виновных, чтобы навсегда искоренить подобное постыдное поведение из футбола», — написал Джонсон на своей странице в Twitter.

Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 4:0 в пользу английской команды.

По ходу игры полузащитники англичан Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

Ранее сообщалось, что Англия разгромила Венгрию в матче отбора ЧМ-2022.