Борис Джонсон обратился к ФИФА из-за расизма на матче Венгрия — Англия
- Reuters
«Совершенно недопустимо, что футболисты национальной команды Англии столкнулись с расизмом в Венгрии. Я призываю Международную федерацию футбола принять решительные меры против виновных, чтобы навсегда искоренить подобное постыдное поведение из футбола», — написал Джонсон на своей странице в Twitter.
Встреча проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 4:0 в пользу английской команды.
По ходу игры полузащитники англичан Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
Ранее сообщалось, что Англия разгромила Венгрию в матче отбора ЧМ-2022.