В сборной Германии по футболу прокомментировали отказ от игры из-за расистского оскорбления

Главный тренер олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц объяснил решение об отказе продолжать товарищеский матч с Гондурасом.

«Если один из наших игроков оскорблён на расовой почве, мы не можем продолжать играть», — приводит слова Кунца Немецкий футбольный союз.

Футболисты Германии покинули поле за пять минут до конца матча с Гондурасом. Во время игры в адрес защитника Джордана Торунариги прозвучали расистские оскорбления. Счёт в тот момент составлял 1:1.

Ранее полузащитник сборной Англии Букайо Сака высказался о расистских оскорблениях в свой адрес после финала Евро-2020.