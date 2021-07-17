В сборной Германии по футболу прокомментировали отказ от игры из-за расистского оскорбления

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Главный тренер олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц объяснил решение об отказе продолжать товарищеский матч с Гондурасом.
В сборной Германии по футболу прокомментировали отказ от игры из-за расистского оскорбления
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«Если один из наших игроков оскорблён на расовой почве, мы не можем продолжать играть», — приводит слова Кунца Немецкий футбольный союз.

Футболисты Германии покинули поле за пять минут до конца матча с Гондурасом. Во время игры в адрес защитника Джордана Торунариги прозвучали расистские оскорбления. Счёт в тот момент составлял 1:1.

Ранее полузащитник сборной Англии Букайо Сака высказался о расистских оскорблениях в свой адрес после финала Евро-2020.

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