Олимпийская сборная Германии по футболу ушла с поля после расистского оскорбления
- @DFB_Team_EN
Как сообщается в Twitter-аккаунте немецкой команды, игра была остановлена за пять минут до конца при счёте 1:1.
Отмечается, что сборная Германии покинула поле после оскорбления одного из игроков Гондураса в адрес защитника Бундестим Джордана Торунариги.
На Олимпийских играх в Токио Германия сыграет на групповом этапе с Бразилией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии Букайо Сака высказался о расистских оскорблениях в свой адрес после финала Евро-2020.