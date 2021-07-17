Олимпийская сборная Германии по футболу ушла с поля после расистского оскорбления

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Олимпийская сборная Германии по футболу покинула поле всем составом во время товарищеского матча с командой Гондураса после расистского высказывания в адрес своего игрока.
Олимпийская сборная Германии по футболу ушла с поля после расистского оскорбления
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Как сообщается в Twitter-аккаунте немецкой команды, игра была остановлена за пять минут до конца при счёте 1:1. 

Отмечается, что сборная Германии покинула поле после оскорбления одного из игроков Гондураса в адрес защитника Бундестим Джордана Торунариги.

На Олимпийских играх в Токио Германия сыграет на групповом этапе с Бразилией, Кот-д'Ивуаром и Саудовской Аравией.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Англии Букайо Сака высказался о расистских оскорблениях в свой адрес после финала Евро-2020. 

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