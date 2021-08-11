Карасёв объяснил, почему не встаёт на колено перед матчами в поддержку BLM

Российский арбитр Сергей Карасёв объяснил, почему не встаёт на колено перед матчами в знак поддержки движения против расизма Black Lives Matter.

«Я сделал это не потому, что мне это не близко. Просто ко всем относился и отношусь одинаково, независимо от национальности и расы, потому что я международный арбитр», — цитирует Карасёва пресс-служба РФС.

По словам арбитра, на международных турнирах у судей максимально интернациональный состав и он находится на связи со всеми. Карасёв также подчеркнул, что акция является добровольной.

«Я внутри уважаю всех, и мне необязательно это показывать через какой-то жест. Я как чувствую себя внутри, как я живу, уважая всех, так и буду это делать. Я так воспитан. Необязательно через какой-то жест показывать, тем более акция добровольная. Нас спросили перед матчем: «Ребят, вот такая акция, эти хотят, эти не хотят, а вы как?» Мы говорим: «Не будем этого делать, потому что не считаем нужным». Никаких проблем», — заявил Карасёв.

Карасёв, а также лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин будут судить встречу за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом», выигравшим Лигу Европы. Встреча пройдёт 11 августа в Белфасте.

Ранее Карасёв прокомментировал назначение на матч за Суперкубок УЕФА.