Арбитр Карасёв прокомментировал назначение на матч за Суперкубок УЕФА

Короткая ссылка
Российский арбитр Сергей Карасёв заявил, что считает назначение отечественной бригады на матч за Суперкубок УЕФА наградой за тяжёлый труд.
Арбитр Карасёв прокомментировал назначение на матч за Суперкубок УЕФА
  • Reuters

«Невозможно выполнить эту работу в одиночку. Я с Игорем и Максимом уже три года в одной команде, и назначение на Суперкубок — награда за проделанный нами тяжёлый труд. Когда мы выстроимся с командами на поле в среду перед матчем, думаю, мы все почувствуем, что добились чего-то по-настоящему значимого», — цитирует слова Карасёва пресс-служба УЕФА.

Карасёв, а также лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин будут судить встречу за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом», выигравшим Лигу Европы. Встреча пройдёт 11 августа в Белфасте.

Ранее бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов дал совет футболистам московского клуба перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонской «Бенфикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить