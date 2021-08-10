Арбитр Карасёв прокомментировал назначение на матч за Суперкубок УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв заявил, что считает назначение отечественной бригады на матч за Суперкубок УЕФА наградой за тяжёлый труд.

«Невозможно выполнить эту работу в одиночку. Я с Игорем и Максимом уже три года в одной команде, и назначение на Суперкубок — награда за проделанный нами тяжёлый труд. Когда мы выстроимся с командами на поле в среду перед матчем, думаю, мы все почувствуем, что добились чего-то по-настоящему значимого», — цитирует слова Карасёва пресс-служба УЕФА.

Карасёв, а также лайнсмены Игорь Демешко и Максим Гаврилин будут судить встречу за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов лондонским «Челси» и испанским «Вильярреалом», выигравшим Лигу Европы. Встреча пройдёт 11 августа в Белфасте.

Ранее бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов дал совет футболистам московского клуба перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонской «Бенфикой».