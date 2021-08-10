Экс-футболист «Спартака» Кечинов поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой»

Короткая ссылка
Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов дал совет футболистам московского клуба перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонской «Бенфикой».
Экс-футболист «Спартака» Кечинов поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой»
  • ©официальный сайт ФК "Спартак"

«Выходить и побеждать — единственный совет, который можно дать «Спартаку» сейчас, только после побед приходит уверенность в своих силах, приходит тот фарт, который необходим», — приводит слова Кеченова «Чемпионат».

По его словам, первая игра показала, что уровень «Бенфики» и «Спартака» разный. Португальский клуб на голову сильнее московской команды.

«Но пока есть возможность, призрачные шансы, нужно навязывать свою игру, цепляться, это Лига чемпионов», — отметил Кеченов.

Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдёт 10 августа. Встреча состоится на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Начало игры — в 22:00 мск. Первый матч на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве завершился со счётом 2:0 в пользу лиссабонской команды.

Ранее бывший футболист столичных «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал шансы красно-белых в матче с «Бенфикой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить