Экс-футболист «Спартака» Кечинов поделился ожиданиями от матча с «Бенфикой»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Кечинов дал совет футболистам московского клуба перед ответным матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА с лиссабонской «Бенфикой».

«Выходить и побеждать — единственный совет, который можно дать «Спартаку» сейчас, только после побед приходит уверенность в своих силах, приходит тот фарт, который необходим», — приводит слова Кеченова «Чемпионат».

По его словам, первая игра показала, что уровень «Бенфики» и «Спартака» разный. Португальский клуб на голову сильнее московской команды.

«Но пока есть возможность, призрачные шансы, нужно навязывать свою игру, цепляться, это Лига чемпионов», — отметил Кеченов.

Матч «Бенфика» — «Спартак» пройдёт 10 августа. Встреча состоится на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Начало игры — в 22:00 мск. Первый матч на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве завершился со счётом 2:0 в пользу лиссабонской команды.

Ранее бывший футболист столичных «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов прокомментировал шансы красно-белых в матче с «Бенфикой».